Aiutiamo Jessica a guarire dal cancro | appello a Monreale per sostenere le cure

Leggi su monrealelive

(Di domenica 9 maggio 2021)è una giovane ragazza di 26 anni, aveva, già da qualche anno, cominciato a realizzare i suoi sogni e aveva trovato la sua indipendenza tanto desiderata. Purtroppo non sempre la vita procede come ci aspettiamo infatti accade che, pochi giorni dopo il suo ventiseiesimo compleanno, ogni dettaglio della sua vita cambia per sempre e tutto ciò in cui crede viene spazzato via in un attimo. Inizia così l’pubblicato dallase Giacoma Chiappara perCampanella, affetta da una forma di. In fondo all’articolo il link per la donazione su GoFundme. Si tratta di aiutare una giovane in difficoltà, che necessita di un aiuto anche economico per poter affrontare le. I sintomi della malattia sono iniziati improvvisamente mesi fa ma inizialmente nulla fa pensare ...