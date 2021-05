A Merlier la prima battaglia degli sprinter

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 9 maggio 2021) Da Nichelino a Novara la tappa risale la risaia (in caso di caduta ci sarebbe da vedere due o tre corridori rifinirci dentro a capofitto), i papaveri rossi colorano i bordi della strada e i filari di pioppi ci vengono incontro da destra e da sinistra, spargendo per l'aria un po' di neve. Va via appena dopo la partenza lafuga dell'anno (Tagliani, Albanese, Marengo), inghiottita all'altezza di Vercelli dal gruppo che si prepara all'inevitabile sprint. Volata facile su uno stradone dritto della …