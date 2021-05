Vaia (Spallanzani): 'Nel weekend comportatevi bene, non date sponda ai catastrofisti' (Di sabato 8 maggio 2021) attenzione, distanziamenti, contagi. 'Una sola, piccola, noiosa ma necessaria raccomandazione: non diamo occasioni a chi blatera ancora di catastrofismi. Nel weekend continuiamo a comportarci bene', l'... Leggi su leggo (Di sabato 8 maggio 2021) attenzione, distanziamenti, contagi. 'Una sola, piccola, noiosa ma necessaria raccomandazione: non diamo occasioni a chi blatera ancora di catastrofismi. Nelcontinuiamo a comportarci', l'...

Advertising

RaiNews : 'Nessuna variante indiana nei tamponi provenienti da Latina'. Così Francesca Vaia, direttore sanitario dello Spalla… - maximchd : RT @ilmessaggeroit: Zona gialla, Vaia (Spallanzani): «Nel weekend comportatevi bene, non date sponda ai catastrofisti» - Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: Zona gialla, Vaia (Spallanzani): «Nel weekend comportatevi bene, non date sponda ai catastrofisti» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Zona gialla, Vaia (Spallanzani): «Nel weekend comportatevi bene, non date sponda ai catastrofisti» - ilmessaggeroit : Zona gialla, Vaia (Spallanzani): «Nel weekend comportatevi bene, non date sponda ai catastrofisti» -