Tradate | precipita da quattro metri e batte la testa | operaio 52enne muore sul lavoro

Dopo l'incidente di pochi giorni fa a Busto Arsizio, dove ha perso la vita l'49enne Christian Martinelli, nella giornata di oggi sabato 8 maggio si è consumata un'altra tragedia, un'altra morte sul, questa volta a. L'uomo,residente nella provincia di Bergamo, stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione in via Fornace quando L'articolo proviene da Il Notiziario.

Incidente sul lavoro in via della Fornace Cortellezzi a, comune in provincia di Varese. La vittima è un operaio di 52 anni che, secondo una prima ricostruzione, ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza di circa 4 metri rendendo inutili i ...Un operaio di 52 anni è morto dopo essere precipitato da un ponteggio a(Varese), intorno alle 11 di questa mattina. A quanto emerso l'uomo, Marco Oldrati, sarebbe scivolato dalla struttura all'interno di un cantiere del centro commerciale La Fornace, cadendo nel ...L'uomo sarebbe scivolato nel cantiere di un centro commerciale a Tradate, cadendo nel vuoto per circa quattro metri. Ieri altri due morti a Gubbio ...L’incidente in un cantiere in provincia di Varese: a perdere la vita è stato un operaio di 52 anni. Si allunga l’elenco delle tragedie, dalla giovane mamma toscana Luana D’Orazio all’agricoltore schia ...