Temptation Island, Pietro Delle Piane e Antonella Elia: “Adesso stiamo insieme” (Di sabato 8 maggio 2021) La storia d’amore tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia l’abbiamo vissuta durante la scorsa edizione di Temptation Island, ma prima ancora al Grande Fratello Vip. Successivamente, i due si sono lasciati ma pare che ora stiano di nuovo insieme. Vediamo nel dettaglio cosa è successo alla coppia. UNA STORIA TURBOLENTA – Chiusa nella casa L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 8 maggio 2021) La storia d’amore tral’abbiamo vissuta durante la scorsa edizione di, ma prima ancora al Grande Fratello Vip. Successivamente, i due si sono lasciati ma pare che ora stiano di nuovo. Vediamo nel dettaglio cosa è successo alla coppia. UNA STORIA TURBOLENTA – Chiusa nella casa L'articolo

Advertising

zazoomblog : Temptation Island Speranza Capasso: pronta per la maternità? - #Temptation #Island #Speranza - FrancicoThe : @GiusCandela Sbaglio o in Rai hanno una circolare che vieta ai politici di partecipare ai programmi di intrattenime… - bi_bi_naa : RT @Daniela_chuck: prima che arrivino specifico che ai tempi criticai anche francesco per lo shoot natalizio e la paparazzata in gioielleri… - Daniela_chuck : prima che arrivino specifico che ai tempi criticai anche francesco per lo shoot natalizio e la paparazzata in gioie… - Merypillow : Finito #amici20 mi resteranno solo gli esami, le amiche e temptation island. Settembre è la luce in fondo al tunnel invece. -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Carlotta Dell'Isola, rapporto con Alessia Marcuzzi: 'Hanno detto cavolate' ... ovvero sul fatto che quando si trovava nella casa di Cinecittà era circolata l'indiscrezione che lei conoscesse la conduttrice Alessia Marcuzzi prima della sua partecipazione a Temptation Island.

Uomini e Donne: la data della scelta di Giacomo Czerny La motivazione dietro questa scelta sarebbe di dare più spazio alla prima edizione di Temptation Island , che andrà in onda tra giugno e luglio, condotta da Filippo Bisciglia . Ricordiamo che la ...

Ecco il programma che potrebbe prendere il posto di Temptation Island Vip Isa e Chia Temptation Island, Pietro Delle Piane e Antonella Elia: “Adesso stiamo insieme” La storia d’amore tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia l’abbiamo vissuta durante la scorsa edizione di Temptation Island, ma prima ancora al Grande Fratello Vip. Successivamente, i due si sono ...

Temptation Island, Speranza Capasso: pronta per la maternità? Speranza Capasso è una delle concorrenti di Temptation Island che è stata maggiormente al centro di alcune polemiche per via della sua ...

... ovvero sul fatto che quando si trovava nella casa di Cinecittà era circolata l'indiscrezione che lei conoscesse la conduttrice Alessia Marcuzzi prima della sua partecipazione aLa motivazione dietro questa scelta sarebbe di dare più spazio alla prima edizione di, che andrà in onda tra giugno e luglio, condotta da Filippo Bisciglia . Ricordiamo che la ...La storia d’amore tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia l’abbiamo vissuta durante la scorsa edizione di Temptation Island, ma prima ancora al Grande Fratello Vip. Successivamente, i due si sono ...Speranza Capasso è una delle concorrenti di Temptation Island che è stata maggiormente al centro di alcune polemiche per via della sua ...