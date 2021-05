Superlega, Infantino: “Appoggio pieno all’UEFA, ma il mio ruolo implica una cosa” (Di sabato 8 maggio 2021) Sosteniamo in toto l'UEFA, ma adesso serve il dialogo.Queste le dichiarazioni di Gianni Infantino, presidente della FIFA intervenuto in merito al caos Superlega e ai nuovi risvolti per le società tiratesi fuori dal progetto nelle ultime settimane. Sanzioni complessive da 15 milioni di euro e diminuzione del 5% sui ricavi UEFA.Atletico Madrid, Cerezo: “Superlega? Soluzione per il calcio. Ci sarebbe entusiasmo”Infantino - aldilà delle sanzioni - ha sottolineato in maniera aperta come la strada migliore in questo momento di crisi per il calcio europeo sia il dialogo. Intervistato in esclusiva ai microfoni di AS, l'italo-svizzero ha fatto il punto della situazione sugli sviluppi interni all'UEFA e ai 12 club coinvolti nei mesi a venire.Superlega a Uefa: “Non si può escludere club dalla Champions”Ecco le ... Leggi su mediagol (Di sabato 8 maggio 2021) Sosteniamo in toto l'UEFA, ma adesso serve il dialogo.Queste le dichiarazioni di Gianni, presidente della FIFA intervenuto in merito al caose ai nuovi risvolti per le società tiratesi fuori dal progetto nelle ultime settimane. Sanzioni complessive da 15 milioni di euro e diminuzione del 5% sui ricavi UEFA.Atletico Madrid, Cerezo: “? Soluzione per il calcio. Ci sarebbe entusiasmo”- aldilà delle sanzioni - ha sottolineato in maniera aperta come la strada migliore in questo momento di crisi per il calcio europeo sia il dialogo. Intervistato in esclusiva ai microfoni di AS, l'italo-svizzero ha fatto il punto della situazione sugli sviluppi interni all'UEFA e ai 12 club coinvolti nei mesi a venire.a Uefa: “Non si può escludere club dalla Champions”Ecco le ...

