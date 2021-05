Spostamenti, coprifuoco, matrimoni e ristoranti: cosa cambia da metà maggio (Di sabato 8 maggio 2021) Coronavirus in Italia, cosa potrebbe cambiare nella seconda metà di maggio: Spostamenti, turismo, ristoranti e coprifuoco. Il governo si prepara al confronto di metà maggio con l’idea di allentare in maniera anche considerevole le misure restrittive attualmente in vigore. Dalla seconda metà del mese entrerà in vigore il green pass o certificazione verde Covid per gli Spostamenti tra Regioni che non si trovano in zona Gialla anche per motivi di turismo. La speranza di una parte della maggioranza di governo è poi quella di riuscire ad anticipare alcune delle riaperture programmate con il decreto Riaperture nella prima metà del mese di giugno. Andiamo a vedere allora ... Leggi su newsmondo (Di sabato 8 maggio 2021) Coronavirus in Italia,potrebbere nella secondadi, turismo,. Il governo si prepara al confronto dicon l’idea di allentare in maniera anche considerevole le misure restrittive attualmente in vigore. Dalla secondadel mese entrerà in vigore il green pass o certificazione verde Covid per glitra Regioni che non si trovano in zona Gialla anche per motivi di turismo. La speranza di una parte dellaranza di governo è poi quella di riuscire ad anticipare alcune delle riaperture programmate con il decreto Riaperture nella primadel mese di giugno. Andiamo a vedere allora ...

