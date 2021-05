Real Madrid, altro infortunio per Sergio Ramos: problema muscolare (Di sabato 8 maggio 2021) In attesa di definire il futuro, Sergio Ramos si ferma ancora e sarà costretto a saltare il match casalingo di domani sera contro il Siviglia e probabilmente anche il finale di stagione decisivo per l’assegnazione della Liga 2020/2021. Il Real Madrid, infatti, ha reso noto che dopo l’infortunio rimediato nella semifinale di ritorno di Champions persa contro il Chelsea, gli esami strumentali a cui si è sottoposto il capitano dei blancos hanno rilevato “una tendinosi del muscolo semimembranoso della gamba sinistra”. Non sono stati resi noti i tempi di recupero. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) In attesa di definire il futuro,si ferma ancora e sarà costretto a saltare il match casalingo di domani sera contro il Siviglia e probabilmente anche il finale di stagione decisivo per l’assegnazione della Liga 2020/2021. Il, infatti, ha reso noto che dopo l’rimediato nella semifinale di ritorno di Champions persa contro il Chelsea, gli esami strumentali a cui si è sottoposto il capitano dei blancos hanno rilevato “una tendinosi del muscolo semimembranoso della gamba sinistra”. Non sono stati resi noti i tempi di recupero. SportFace.

