Razzo cinese in caduta, "no allarmismi, frammenti molto piccoli" (Di sabato 8 maggio 2021) Sul Razzo cinese in caduta "bisogna andarci piano con gli allarmismi. Il monitoraggio è sempre preciso ed è difficile che possano verificarsi danni seri. Questo perché bisogna considerare che il rientro del Razzo nell'atmosfera provocherà frammentazioni importanti, e alla fine arriveranno pezzi molto piccoli sul nostro pianeta. Ripeto, il monitoraggio da parte di tutti è costante e ci rassicura notevolmente". Così all'AdnKronos Emanuele Sillato, segretario dell'Associazione Astrofili Astris, riferendosi alla caduta di frammenti del Razzo spaziale attesa per stanotte. "Naturalmente – ha aggiunto – l'incremento di queste attività di lancio sempre più frequenti, in accordo con le agenzie spaziali, fa sì che sia ...

