Napoli, tegola Mertens: out dopo 5? dal suo ingresso in campo (Di sabato 8 maggio 2021) Dries Mertens è stato costretto a lasciare il campo per infortunio dopo 5? dal suo ingresso in campo Nonostante l'ottimo risultato, c'è comunque l'amaro in bocca per il Napoli. Dries Mertens è stato infatti costretto ad uscire dal campo dopo soli 5? dal suo ingresso in campo al posto di Zielinski. Il belga, andando in pressing su Maggiore, ha visto la sua caviglia destra girarsi in maniera innaturale. L'attaccante azzurro si è rialzato, ma Gattuso ha preferito non rischiarlo e mandare in campo Elmas. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tegola Napoli, UFFICIALE: nuova tegola per Gattuso! Il Napoli perde Lobotka. Il centrocampista ieri si è sottoposto ad intervento di tonsillectomia. Out così come Koulibaly e Maksimovic Piove sul bagnato in casa Napoli. Come raccontato, la stagione di Kalidou Koulibaly è praticamente finita, così come probabilmente quella di Maksimovic. Il difensore ex Torino è risultato positivo al Covid - 19 e tra dieci ...

CdS: KO Koulibaly, fastidio già nel finale con il Cagliari Tegola Koulibaly, il centrale aveva già fastidio nel finale con il Cagliari: Gattuso non ha potuto sostituirlo per mancanza di cambi.

Napoli, tegola Mertens: infortunio dopo 5' dal suo ingresso in campo Calcio News 24 Napoli, infortunio per Mertens: cosa succede al fantacalcio L'infortunio patito da Dries Mertens in Spezia-Napoli rischia di complicare le cose in chiave fantacalcio. Il belga, infatti, non prenderà voto.

Spezia-Napoli, nuovo problema alla caviglia per Mertens: sostituito dopo soli 7' Il Napoli sta dominando il match contro lo Spezia valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, ma dal Picco non arrivano buone notizie sul fronte infortunati. Il belg ...

