Marrucco convinto | “Il Napoli farà un tentativo per confermare Gattuso | lo spogliatoio spinge per la riconferma”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 8 maggio 2021) Fulvio, avvocato e agente di calciatori, è intervenuto nel corso di “Arena Maradona” in onda su Radio Crc. Di seguito le sue dichiarazioni: “Il prossimo allenatore delverrà scelto dopo aver conosciuto con certezza a quale competizione europea parteciperanno gli azzurri nella prossima stagione, uncon, però, a mio avviso andrà fatto. Nelloci sono tanti calciatori che stannondo affinché il tecnico di Corigliano resti sulla panchina delha avuto il grande merito di compattare lo”. L’esito della lotta Champions, ovviamente, condizionerà anche il mercato. “In ogni caso ildovrà ingaggiare uno se non due esterni sinistri. Per ...