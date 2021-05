LIVE Venezia-Schio 61-44, A1 basket femminile in DIRETTA: +17 Reyer a cinque minuti dalla sirena (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63-44 Ancora Howard, stavolta a chiudere un contropiede, 4’06” da giocare, Venezia mette una seria ipoteca su gara-2. 61-44 TRIPLA di Howard. 58-44 1/2 Sottana. Terzo fallo personale per Bestagno che manda in lunetta Sottana con 5’15” sul cronometro. 58-43 2/2 Pan. Stoppata giudicata irregolare di Andrè ai danni di Pan, liberi. 56-43 TRIPLA di Sottana, Schio si porta sul -13 con 7 minuti da giocare. 56-40 Assist di Howard per l’appoggio di Petronyte. 54-40 Contropiede Schio chiuso da un sottomano di Pretto, time out Venezia. 54-38 Piazzato di Keys. INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO! FINISCE IL TERZO QUARTO! 54-36 3/3 Bestagno, 5? per chiudere il terzo quarto. Fallo di De Pretto sul tentativo dall’arco di Bestagno, ci saranno tre ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63-44 Ancora Howard, stavolta a chiudere un contropiede, 4’06” da giocare,mette una seria ipoteca su gara-2. 61-44 TRIPLA di Howard. 58-44 1/2 Sottana. Terzo fallo personale per Bestagno che manda in lunetta Sottana con 5’15” sul cronometro. 58-43 2/2 Pan. Stoppata giudicata irregolare di Andrè ai danni di Pan, liberi. 56-43 TRIPLA di Sottana,si porta sul -13 con 7da giocare. 56-40 Assist di Howard per l’appoggio di Petronyte. 54-40 Contropiedechiuso da un sottomano di Pretto, time out. 54-38 Piazzato di Keys. INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO! FINISCE IL TERZO QUARTO! 54-36 3/3 Bestagno, 5? per chiudere il terzo quarto. Fallo di De Pretto sul tentativo dall’arco di Bestagno, ci saranno tre ...

