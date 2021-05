L’Italia e la sirena del benecomunismo sui vaccini L’argine di Giorgetti

Leggi su formiche

(Di sabato 8 maggio 2021) Raccontano le cronache da Oporto che il presidente del Consiglio Draghi, alla cena ufficiale del vertice europeo, avrebbe detto ai commensali che “siamo di fronte a un evento unico: milioni di persone che non sono in condizione di acquistare istanno morendo. Le case farmaceutiche hanno ricevuto finanziamenti enormi dai governi, e a questo punto ci sarebbe quasi da aspettarsi che ne restituissero almeno una parte a chi ha bisogno. Persone che conoscono bene la materia mi dicono che una misura temporanea e ben congegnata non rappresenterebbe un disincentivo per l’ industria farmaceutica”. È davvero così? Analizziamo punto per punto quello che sta succedendo. La sospensione dei brevetti aumenterebbe la disponibilità di dosi nei paesi a basso reddito? L’amministrazione Biden ha accolto la proposta di una risoluzione del WTO che punta a sospendere i brevetti sui ...