Iva Zanicchi | la mano è gonfissima | come sta la cantante

(Di sabato 8 maggio 2021) Disavventura per Iva, nello studio de L’isola dei Famosi. L’opinionista va via per accertamenti medici allagonfia:sta ora “Dammi questa, zingara!”. E’ uno dei commenti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Parpiglia : Un abbraccio fortissimo a @iva_zanicchi ?????????? - tinyraindropss : RT @Parpiglia: Un abbraccio fortissimo a @iva_zanicchi ?????????? - infoitcultura : Iva Zanicchi sta meglio - Debora55411786 : RT @Parpiglia: Un abbraccio fortissimo a @iva_zanicchi ?????????? - NadiaVagnozzi : RT @Parpiglia: Un abbraccio fortissimo a @iva_zanicchi ?????????? -

dopo l'abbandono a L'isola dei famosi: 'Mi sto riprendendo'prova a rassicurare i fan nel day - after della puntata de L'isola dei famosi . La famosa cantante ieri ha infatti ...durante l'ultima puntata de L'isola dei famosi è stata costretta a lasciare lo studio. L'opinionista ha accusato un malore e ha abbandonato la diretta per andare al pronto soccorso. Nelle ...Disavventura per Iva Zanicchi, nello studio de L'isola dei Famosi. L'opinionista va via per accertamenti medici alla mano gonfia: come sta ora ...Iva Zanicchi aggiorna i suoi follower sulle sue condizioni di salute, dopo che è stata costretta ad abbandonare in anticipo lo studio dell'Isola dei Famosi a causa della puntura di una vespa. La canta ...