Gubbio | esplode laboratorio di cannabis | 2 morti

Advertising

emergency_live : #Gubbio, esplode azienda: tre persone estratte dalle macerie dai Vigili del Fuoco, due morti - infoitinterno : Esplode laboratorio di cannabis Tragedia a Gubbio: due morti - Etrurianews : Dopo lo scoppio è divampato anche un incendio: crollato il solaio dell'abitazione sovrastante. Aperta un'indagine G… - lupettorosso76 : Corriere dell'Umbria: Umbria, esplode azienda a Gubbio: due morti. Trovato il corpo della donna. Tre persone salvat… - ApMdp : Umbria, esplode azienda a Gubbio: due morti. Trovato il corpo della donna. Tre persone salvate sotto le macerie | V… -

Ultime Notizie dalla rete : Gubbio esplode

...puntano ora ad accertare se l'attività (risultata in regola per quanto riguarda il trattamento dello stupefacente) fosse in regola anche sotto il profilo amministrativo - Nelle campagne diun'...Altre due persone (entrambi di 28 anni) sono state invece portate all'ospedale di Branca (): uno è quasi illeso, l'altro in osservazione. Intossicato anche un vigile del fuoco, per fortuna non ...Due morti e tre feriti (uno grave) è il bilancio dell’esplosione che ha devastato un’azienda che produce cannabis terapeutica nelle campagne di Gubbio. Cosa l’abbia provocata è ancora in fase di accer ...All’ospedale di. dall’inviato. Stefano Brogioni. GUBBIO (Perugia). Mentre l’Italia piange Luana D’Orazio, il lavoro uccide ancora. Ferito anche un carabiniere, che ha partecipato con i vigili del fuoc ...