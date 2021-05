Giro d’Italia 2021, Vincenzo Nibali sotto sotto spera di fare classifica (Di sabato 8 maggio 2021) Oggi alle 15.15 inizierà ufficialmente il Giro d’Italia 2021 di Vincenzo Nibali. Un recupero lampo ha consentito al messinese di presentarsi al via della Corsa Rosa, nonostante lo scorso 14 aprile fosse caduto durante un allenamento a Lugano, riportando la frattura del radio del polso destro. Quel giorno tanti mesi di preparazione sembravano inesorabilmente andati in fumo. Ma è nelle grandi difficoltà che sovente il siciliano ha dimostrato di esaltarsi. Si è concentrato con estrema abnegazione nella riabilitazione, ha bruciato i tempi ed ora è pronto ad attaccarsi il pettorale sulla schiena: comunque vada, una prima vittoria nei confronti della malasorte. Con quali ambizioni lo Squalo sarà al via del Giro d’Italia 2021? Occorre ricordare che, a metà ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) Oggi alle 15.15 inizierà ufficialmente ildi. Un recupero lampo ha consentito al messinese di presentarsi al via della Corsa Rosa, nonostante lo scorso 14 aprile fosse caduto durante un allenamento a Lugano, riportando la frattura del radio del polso destro. Quel giorno tanti mesi di preparazione sembravano inesorabilmente andati in fumo. Ma è nelle grandi difficoltà che sovente il siciliano ha dimostrato di esaltarsi. Si è concentrato con estrema abnegazione nella riabilitazione, ha bruciato i tempi ed ora è pronto ad attaccarsi il pettorale sulla schiena: comunque vada, una prima vittoria nei confronti della malasorte. Con quali ambizioni lo Squalo sarà al via del? Occorre ricordare che, a metà ...

Advertising

giroditalia : ???? Tomorrow is a big day…. Are you ready to live an unforgettable Giro d’Italia? Follow the live ?… - giroditalia : ?? Annunciati nomi e dorsali dei 184 corridori al via del 104esimo Giro d’Italia ?? - giroditalia : ?? Opening Ceremony & Teams Presentation del Giro d'Italia 2021 ?? Castello del Valentino (Torino) ???? Segui live ??… - gcnItalia : Oggi inizia il Giro d'Italia e vi mostriamo la Trek Emonda SLR 9 di @vincenzonibali della @TrekSegafredo ???????????????… - Trudgin : RT @PezCycling: The PEZ Alternative Giro d’Italia A To Z! -