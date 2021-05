F1 | GP Spagna 2021 | orario d’inizio e come vedere in tv FP3 e qualifiche

(Di sabato 8 maggio 2021) Oggi sabato 8 maggio si disputano ledel GP di, quarta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Barcellona. In terra catalana si entra nel vivo di questo intenso fine settimana, si assegna la pole position e si definisce la griglia di partenza per la gara di domani. Si preannuncia grande spettacolo sul tracciato del Montmelò, ci aspetta un’intensa sessione di time attack e ne vedremo davvero delle belle. Tutto sarà preceduto dall’ultima ora di prove libere. Il venerdì ci ha detto che la Mercedes è la monoposto da battere, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas si sono scatenati e sembrano essere i grandi favoriti per la prima fila. La Red Bull si è nascosta, vedremo se Max Verstappen e Sergio Perez sapranno battagliare con le Frecce d’Argento. La Ferrari ha destato ottime impressioni e proverà a lottare ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Spagna (8 maggio) - La presentazione del GP Spagna (8 maggio) - La cronaca della FP1 - La cronaca della FP2 Buongiorno e bentrovati alla D ...Pilota Team Gap Tempo Giri 1 44 L. Hamilton Mercedes 1'18'170 32 2 77 V. Bottas Mercedes +0'139 1'18'309 31 3 16 C. Leclerc Ferrari +0'165 1'18'335 28 4 31 E. Ocon Alpine +0'296 1'18'466 28 5 14 F. Al ...