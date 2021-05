Barcellona-Atletico Madrid: le formazioni ufficiali (Di sabato 8 maggio 2021) Nel match che può decidere la Liga il Barcellona di Ronald Koeman ospita la capolista Atletico Madrid: le due squadre sono distanziate di appena due punti in classifica con il Real Madrid spettatore interessato. Ecco le formazioni ufficiali: Barcellona (3-5-2): ter Stegen; Mingueza, Piqué, Lenglet; Dest, de Jong, Busquets, Jordi Alba; Messi, Griezmann. All. Koeman Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso; Carrasco, Koke, Llorente, Lemar; Correa, Suarez. All. Simeone. Foto: Deportes L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 8 maggio 2021) Nel match che può decidere la Liga ildi Ronald Koeman ospita la capolista: le due squadre sono distanziate di appena due punti in classifica con il Realspettatore interessato. Ecco le(3-5-2): ter Stegen; Mingueza, Piqué, Lenglet; Dest, de Jong, Busquets, Jordi Alba; Messi, Griezmann. All. Koeman(4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso; Carrasco, Koke, Llorente, Lemar; Correa, Suarez. All. Simeone. Foto: Deportes L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

