Amici, Martina: perché è finita con Aka7even? (Di sabato 8 maggio 2021) Una delle coppie più discusse di questa edizione di Amici è stata formata dalla ballerina Martina Miliddi e dal cantante Aka7even: dopo molti alti e bassi, i due hanno deciso di interrompere la loro relazione e solo ora Martina ha voluto spiegare quali sono stati i motivi che li hanno portati a prendere questa decisione. Ad Amici quest'anno sono nati diversi amori tra gli allievi del talent: una Articolo completo: dal blog SoloDonna

