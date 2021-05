Vibo Valentia è stata eletta prossima Capitale del libro 2021

(Di venerdì 7 maggio 2021) Pochi minuti fa, on line, il Ministro Dario Franceschini ha annunciato cheproclamataitaliana deldel: un’iniziativa nuova Quella dellaitaliana delè una iniziativa nuova che ha preso piede da quest’anno. Il meccanismo di selezione per aggiudicarsi la carica ricalca quello che lo scorso gennaio ha visto assegnare a Procida il titolo diitaliana della Cultura 2022. Una commissione di esperti, presidiata dal Ministro della Cultura Dario Franceschini, ha giudicato con attenzione i vari progetti delle città in gara. Oggi, in una diretta su ...

E'la Capitale Italiana del Libro 2021. E' stata proclamata all'unanimità. Lo ha comunicato al ministro della Cultura, Dario Franceschini, in diretta live sul sito del ministero, il ...scelta come Capitale italiana del libro 2021. L'annuncio di ...Così il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, a margine della proclamazione della città 'Capitale italiana del libro 2021' che ha visto Vibo Valentia prevalere sulle altre 5 finaliste, tra cui il ...ROME, MAY 7 - The Calabrian city of Vibo Valentia has been named the first ever Italian Book Capital, for 2021, Culture Minister Dario Franceschini announced on Friday. Vibo beat Ariano Arpino, Caltan ...