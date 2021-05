Un pascolo in pianura Il modello Ticino fa scuola

(Di venerdì 7 maggio 2021) di Francesco Pellegatta La rivoluzione culturale non si ferma ai "Geraci" di Motta Visconti. Qui il Parco delha avviato nel 2012 un progetto per far rivivere ilin, una pratica ...

La monticazione, antica pratica della salita delle vacche verso gli alpeggi in montagna. Una tradizione millenaria…

di Francesco Pellegatta La rivoluzione culturale non si ferma ai "Geraci" di Motta Visconti. Qui il Parco del Ticino ha avviato nel 2012 un progetto per far rivivere ilin, una pratica ormai quasi del tutto abbandonata; e per invogliare sempre di più le aziende agricole a destinare proprio aluna porzione dei loro terreni. In questi anni sono ...I cavalli, per crescere sani, hanno bisogno die quindi di foraggio, cioè di fieno, e poi ... Basti ricordare che i cavalli dell'esercito di Alessandro Magno venivano piazzati nella...Ai Geraci di Motta Visconti il Parco ha avviato un progetto dieci anni fa. Il promotore: "Molte aziende sono state qui per studiare i benefici" ...Nasce la sezione allevamenti equini di Confagricoltura. Vicepresidente il polesano Agostino Vignaga, titolare dell’agriturismo ‘Il Bosco’ ...