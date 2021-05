Sabatini | “Faremo un paio di innesti in difesa e in attacco | ma non smantelleremo la squadra”

(Di venerdì 7 maggio 2021) Il dirigente del Bologna, Walter, ha parlato a Radio Nettuno Bologna Uno sul futuro dellaemiliana: “Mihajlovic è chimicamente ambizioso, ma lo siamo anche noi, lo è tutta la società. Il Bologna è ambizioso ed è altamente rappresentato dal punto di vista della dignità e qualità professionale. Mihajlovic è il nostro allenatore, lo stimiamo enormemente e gli vogliamo anche bene. Lui ha fatto un lavoro straordinario. Nessuno di noi vuole smantellare la. Chi vorrebbe macchiare un quadro di Caravaggio? Il Bologna ci somiglia e nessuno vuole macchiare quest’organico fatto da un mix di giovani e giocatori esperti di qualità.1 o 2 cessioni considerando che non è facile vendere giocatori a 25/30 mln come anni fa. Lasarà esattamente così com’è con una o 2 integrazioni, ...

Ultime Notizie dalla rete : Sabatini Faremo

Commenta per primo Il coordinatore dell'area tecnica del Bologna Walterè intervenuto a Radio Nettuno Bologna Uno , facendo il punto sulle strategie del club: 'Non ...una o due cessioni ...