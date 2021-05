Resident Evil Village | Capcom celebra il lancio in Inghilterra

(Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo una settimana di speculazioni dalla comparsa di una sagoma composta da nastro lucente, il mistero sull’installazione trovata su una collina inè finalmente stata svelato. L’installazione ‘Lycan’ alta 58 metri e lunga oltre 100 metri, avvistata da visitatori e passanti durante il fine settimana festivo, è stata rivendicata daperre ilodierno di, l’ultimo capitolo del franchise di videogiochi survival horror. L’imponente creatura, che presenta alcuni dei tratti distintivi delle storiche e mistiche figure in gesso del paese, è stata creata in meno di 24 ore. La gigantesca installazione è apparsa misteriosamente in un bagliore durante la notte, incastonata tra alcuni dei villaggi più isolati del Regno Unito ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Resident Evil

Ci siamo, oggi è il grande giorno diVillage , l'ultima fatica di Capcom. Abbiamo potuto vedere in questi giorni come il titolo abbia ricevuto recensioni ottime dalla stampa nazionale ed internazionale , diventando uno dei ...Provando la prima demo diVillage , ho espresso delle perplessità a proposito del villaggio: quello che avrebbe dovuto essere il protagonista del gioco, perlomeno per com'era stato venduto quest'ultimo, si era ...Dopo una settimana di speculazioni dalla comparsa di una sagoma composta da nastro lucente, il mistero sull'installazione trovata su una collina in ...In questa guida troverete la posizione di tutte le capre tutelari di Resident Evil Village spiegata nel dettaglio.