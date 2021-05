Quando finisce l’Isola dei Famosi 2021? Quante puntate ci sono quest’anno? (Di venerdì 7 maggio 2021) l’Isola dei Famosi si rinnova ed è pronta a tornare nel 2021. Il 15 marzo scatta l’appuntamento su Canale 5 che da anni tiene incollati milioni di italiani davanti alla televisione. Ilary Blasi ha preso il posto di Alessia Marcuzzi nel ruolo di conduttrice, mentre tra i naufraghi ci sono varie sorprese e personaggi d’eccezione, tra cui l’ex calciatore Paul Gascoigne. Quando finisce l’Isola DEI Famosi 2021? Quando finisce l’Isola dei Famosi 2021? Non è stata resa nota la durata esatta del programma su Canale 5 che prevede un gruppo di concorrenti ripresi 24h su 24h, i quali devono fronteggiare prove e sfide di sopravvivenza. La quattordicesima edizione ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021)deisi rinnova ed è pronta a tornare nel. Il 15 marzo scatta l’appuntamento su Canale 5 che da anni tiene incollati milioni di italiani davanti alla televisione. Ilary Blasi ha preso il posto di Alessia Marcuzzi nel ruolo di conduttrice, mentre tra i naufraghi civarie sorprese e personaggi d’eccezione, tra cui l’ex calciatore Paul Gascoigne.DEIdei? Non è stata resa nota la durata esatta del programma su Canale 5 che prevede un gruppo di concorrenti ripresi 24h su 24h, i quali devono fronteggiare prove e sfide di sopravvivenza. La quattordicesima edizione ...

