Oroscopo Vergine, domani 8 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di venerdì 7 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 8 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine. Cari amici della Vergine, quella che vi attende sabato non sembra essere affatto una giornata positiva sotto alcuni punti di vista. La Luna sembra essere in completa opposizione con voi e sembra volervi dichiarare guerra. Tuttavia, cercate di non preoccuparvene eccessivamente poiché al limite potrebbe causarvi qualche piccola complicazione, principalmente mentale e abbastanza ininfluente nelle altre sfere quotidiane. I vostri traguardi sono decisamente lontani da questa giornata, quindi evitate di ...

