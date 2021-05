MotoGP, GP Francia Le Mans 2021: l’orario di partenza della gara di domenica 16 maggio (Di venerdì 7 maggio 2021) Il programma di domenica 2 maggio al Gran Premio di Francia, valevole per il quinto appuntamento del Mondiale 2021 di MotoGP. E’ la giornata decisiva sul circuito di Le Mans. In mattinata, alle ore 9:20, prenderà il via il warm-up. Alle ore 14 semaforo verde per la gara. Tutto il Gran Premio di Francia sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su Dazn e Sky Go. Sportface.it seguirà la tre giorni a Le Mans con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma di domenica 16 maggio Ore 9:20 – Warm-Up Ore 14:00 – gara SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Il programma dial Gran Premio di, valevole per il quinto appuntamento del Mondialedi. E’ la giornata decisiva sul circuito di Le. In mattinata, alle ore 9:20, prenderà il via il warm-up. Alle ore 14 semaforo verde per la. Tutto il Gran Premio disarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla, oltre che in streaming su Dazn e Sky Go. Sportface.it seguirà la tre giorni a Lecon dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma di16Ore 9:20 – Warm-Up Ore 14:00 –SportFace.

