Monster | su Netflix in streaming da oggi

(Di venerdì 7 maggio 2021)arriva da7 maggio insu: disponibile il film con star Kelvin Harrison Jr e Jeffrey Wright, tratto dallo scritto di Walter Dean Myers.è il nuovo film in arrivo sucon star Kelvin Harrison Jr e Jeffrey Wright che debutta inda7 maggio 2021.è tratto dal romanzo scritto da Walter Dean Myers e narra la storia di Steve Harmon (Kelvin Harrison Jr.), un brillante studente di diciassette anni a cui crolla il mondo addosso quando viene accusato di omicidio. Il film segue la traiettoria drammatica dell'intelligente e affabile studente di cinema di Harlem in una scuola superiore d'élite attraverso battaglie legali complesse che potrebbero condannarlo a una vita in carcere. ...