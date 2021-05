Mass Effect Legendary Edition: gli achievement sono comparsi online, occhio agli spoiler – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 7 maggio 2021) Gli achievement di Mass Effect Legendary Edition sono comparsi online e potrebbero rovinare la sorpresa a coloro che non avessero giocato ai capolavori di Bioware.. Gli achievement sono sempre più divenuti un caposaldo dei moderni videogiochi. Quando sono fatti bene consentono di scoprire e esplorare più a fondo un gioco, oltre che di avere ulteriori obiettivi da raggiungere durante le partite. In queste ore gli obiettivi di Mass Effect Legendary Edition sono comparsi online. Per alcuni potrebbe non essere un grosso problema, stiamo comunque parlando di una riedizione di vecchi giochi, ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 7 maggio 2021) Glidie potrebbero rovinare la sorpresa a coloro che non avessero giocato ai capolavori di Bioware.. Glisempre più divenuti un caposaldo dei moderni videogiochi. Quandofatti bene consentono di scoprire e esplorare più a fondo un gioco, oltre che di avere ulteriori obiettivi da raggiungere durante le partite. In queste ore gli obiettivi di. Per alcuni potrebbe non essere un grosso problema, stiamo comunque parlando di una riedizione di vecchi giochi, ...

Advertising

ps3brasil : Mass Effect: Legendary Edition permitirá controlar Mako da forma antiga - - lizapiselli : mio padre ha deciso di darmi i soldi per prendermi mass effect solo perché sa che è letteralmente la mia vita gli v… - PlanetR7_ : Mass Effect Legendary Edition: trapela in rete la lista degli obiettivi - hommibot : il confine fra furry e xenophilia é molto sottile in mass effect - viaggrego : RT @viaggrego: #MassEffectLegendaryEdition, online decine di #bonus gratuiti -