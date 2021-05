Lavoro: Draghi, 'giovani e donne pagano prezzo più alto pandemia' (Di venerdì 7 maggio 2021) Porto, 7 mag. (Adnkronos (dall'inviata Ileana Sciarra) - "Lo shock provocato dal Covid-19 ha reso questi divari ancora più profondi. Cosi come durante la Grande Recessione e la crisi del debito sovrano in Europa, sono i nostri giovani e le nostre donne a pagare il prezzo di questa tragedia. Queste fratture hanno profonde radici storiche e culturali. Ma svelano anche evidenti carenze istituzionali e giuridiche". Così il premier Mario Draghi, intervenendo al panel sul tema 'Employment e Jobs' al Social Summit di Porto. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Porto, 7 mag. (Adnkronos (dall'inviata Ileana Sciarra) - "Lo shock provocato dal Covid-19 ha reso questi divari ancora più profondi. Cosi come durante la Grande Recessione e la crisi del debito sovrano in Europa, sono i nostrie le nostrea pagare ildi questa tragedia. Queste fratture hanno profonde radici storiche e culturali. Ma svelano anche evidenti carenze istituzionali e giuridiche". Così il premier Mario, intervenendo al panel sul tema 'Employment e Jobs' al Social Summit di Porto.

VittorioSgarbi : Il segretario del Pd Enrico Letta su Twitter: 'Ho portato al Presidente Draghi le nostre idee su un Decreto per la… - meb : Il turismo può finalmente ripartire: da metà maggio #GreenPass per i viaggiatori e stop alla quarantena per chi arr… - TgLa7 : #Recovery, #Gentiloni: soddisfatto, ottimo lavoro governo #Draghi 'Costretto ad accelerare dopo cambio maggioranza' - Agenzia_Ansa : Draghi al Social Summit di Oporto: 'Con il Recovery verranno investiti 6 miliardi di euro per riformare le politich… - repubblica : Vertice Ue, Draghi: 'Mercato del lavoro ingiusto, penalizza donne e giovani'. E Von der Leyen cita il Gattopardo -