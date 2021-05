Koeman: “Messi deve restare al Barcellona, è la cosa migliore per tutti” (Di venerdì 7 maggio 2021) Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, in conferenza stampa alla viglia della gara ci campionato contro l’Atletico Madrid, si è soffermato anche sul futuro di Messi. “La cosa migliore è che Messi rimanga. Continui con i migliori al mondo. Prossimi acquisti? Qualsiasi allenatore parla con le persone del club su dove la squadra deve essere migliorata”. FOTO: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 7 maggio 2021) Ronald, allenatore del, in conferenza stampa alla viglia della gara ci campionato contro l’Atletico Madrid, si è soffermato anche sul futuro di. “Laè cherimanga. Continui con i migliori al mondo. Prossimi acquisti? Qualsiasi allenatore parla con le persone del club su dove la squadraessere migliorata”. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

