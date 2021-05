(Di venerdì 7 maggio 2021) iOS 14.5: secondo un report di Flurry Analytics il 96%starebbela funzione di. La funzione anti-di iOS 14.5Un terremoto di dimensioni colossali e che potrebbe avere su internet e i suoi protagonisti conseguenze devastanti. iOS 14.5 ha sganciato la bomba, introducendo la possibilità per glidi scegliere di essere tracciati ai fini pubblicitari. Oggi commentiamo un recente report condotto da Flurry Analytics, che riporta i primi dati legati al comportamentoche utilizzano iOS aggiornato all’ultima versione disponibile. POTREBBE INTERESSARTI –> Apple: iOS 14.5 ...

Advertising

zazoomblog : iOS 14.5: il 96% degli utenti sta disattivando il tracciamento degli annunci - #14.5: #degli #utenti #disattivando -

Ultime Notizie dalla rete : iOS 96%

Computer Magazine

... Animazioni Quick - Workout, Durata della batteria 10 giorni,Modalità di allenamento, GPS ... 1 Microfoni, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, Assistente Vocale, Compatibilità Android e, [...... Display AMOLED da 1.64 , Animazioni Quick - Workout, Durata della Batteria 10 Giorni,Modalità ...GPS + Glonass BioTracker ? PPG Sensore di rilevamento biologico Frequenza cardiaca Bluetooth5.0...Come facilmente prevedibile, sono pochi gli utenti che dopo l'opzione offerta da iOS 14.5 e iPadOS 14.5, hanno scelto di farsi tracciare a scopi pubblicitari dalle app.Chi l'ha detto che i social network devono avere un numero di partecipanti sterminato, che non necessariamente si conoscono nel mondo reale? Negli anni scorsi non sono mancati esempi di reti social in ...