È morto Arthur: l’orso più grande d’Europa è stato ucciso dal principe del Liechtenstein. Esplode la rabbia degli animalisti (Di venerdì 7 maggio 2021) Ha usato la scusa di cacciare un’orsa che stava assillando gli abitanti di una cittadina per uccidere Arthur, l’orso più grande d’Europa, ed aggiudicarsi il prestigioso trofeo di caccia in palio per la sua pelle, dal valore di ventimila euro. È quanto ha fatto il principe Emanuel von und zu Liechtenstein, ne sono convinti gli animalisti. Secondo quanto riferito dal Guardian che cita l’Associated Press, il principe si era fatto avanti lo scorso marzo con il governo rumeno, chiedendo una deroga al divieto di caccia per “liberare” la cittadina di Odjula, nella contea di Covasna, in Transilvania, da un’orsa che da settimane tormentava (e terrorizzava) i residenti con le sue scorribande. Così, ha pagato 7mila euro e ottenuto una licenza di caccia valida ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Ha usato la scusa di cacciare un’orsa che stava assillando gli abitanti di una cittadina per ucciderepiù, ed aggiudicarsi il prestigioso trofeo di caccia in palio per la sua pelle, dal valore di ventimila euro. È quanto ha fatto ilEmanuel von und zu, ne sono convinti gli. Secondo quanto riferito dal Guardian che cita l’Associated Press, ilsi era fatto avanti lo scorso marzo con il governo rumeno, chiedendo una deroga al divieto di caccia per “liberare” la cittadina di Odjula, nella contea di Covasna, in Transilvania, da un’orsa che da settimane tormentava (e terrorizzava) i residenti con le sue scorribande. Così, ha pagato 7mila euro e ottenuto una licenza di caccia valida ...

