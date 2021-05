Dominic Ongwen condannato a 25 anni di carcere dalla Corte dell’Aia (Di venerdì 7 maggio 2021) Dominic Ongwen, ex bambino soldato e leader del LRA ugandese, è stato condannato a 25 anni per crimini di guerra e crimini contro l’umanità La Corte penale internazionale dell’Aia ha condannato Dominic Ongwen a 25 anni di carcere per crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Ongwen è stato bambino soldato in Uganda e uno dei leader dell’Esercito di Resistenza del Signore (LRA), una formazione ribelle di matrice cristiana. Complessivamente, i capi di imputazione sono 61. Il LRA ha iniziato le attività sul finire degli anni ottanta e le ha cessate solo pochi anni fa. Si stima che negli anni abbia rapito più di 20.000 bambini ... Leggi su zon (Di venerdì 7 maggio 2021), ex bambino soldato e leader del LRA ugandese, è statoa 25per crimini di guerra e crimini contro l’umanità Lapenale internazionalehaa 25diper crimini di guerra e crimini contro l’umanità.è stato bambino soldato in Uganda e uno dei leader dell’Esercito di Resistenza del Signore (LRA), una formazione ribelle di matrice cristiana. Complessivamente, i capi di imputazione sono 61. Il LRA ha iniziato le attività sul finire degliottanta e le ha cessate solo pochifa. Si stima che negliabbia rapito più di 20.000 bambini ...

