Docenti precari, Pittoni (Lega): “Definire sanatorie gli attuali percorsi selettivi è da furbetti della comunicazione” (Di venerdì 7 maggio 2021) Liquidare come "sanatorie" gli attuali percorsi selettivi dei Docenti è da furbetti della comunicazione e, di fatto, fa il gioco degli interessi che ruotano attorno a corsi e pubblicazioni preparatorie ai concorsi". Lo afferma il senatore Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Scuola della Lega e vicepresidente della commissione Cultura al Senato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 maggio 2021) Liquidare come "" glideiè dae, di fatto, fa il gioco degli interessi che ruotano attorno a corsi e pubblicazioni preparatorie ai concorsi". Lo afferma il senatore Mario, responsabile del Dipartimento Scuolae vicepresidentecommissione Cultura al Senato. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Docenti precari, Pittoni (Lega): “Definire sanatorie gli attuali percorsi selettivi è da furbetti della comunicazio… - orizzontescuola : Docenti precari, verso una procedura urgente e transitoria per la stabilizzazione [ANTEPRIMA] - NozzaFabrizio : RT @Piero_Canale: Leggo ancora dell'ostinazione del #m5s a chiamare sanatoria la regolarizzazione dei precari della scuola. La sanatoria se… - FrancescoBlotto : “Per i #docenti si riparla di sanatoria dei precari per creare altri #precari” - news_rimini : I docenti chiedono aiuto: 'Trovare al più presto una soluzione per i precari della scuola' -