Covid, le news di oggi. Iss, bozza monitoraggio: nessuna regione a rischio alto. DIRETTA (Di venerdì 7 maggio 2021) Sei Regioni e province autonome hanno una classificazione di rischio moderato. Le altre 15 Regioni e province hanno una classificazione di rischio basso. In leggero aumento, per la seconda settimana consecutiva, l'indice Rt in Italia, salito a 0,89 contro lo 0,85 della settimana precedente. E' quanto emerge dal monitoraggio della cabina di regia ministero della Salute-Iss-Regioni. Di Maio: "Il 16/5 data auspicabile per superare il coprifuoco" Leggi su tg24.sky (Di venerdì 7 maggio 2021) Sei Regioni e province autonome hanno una classificazione dimoderato. Le altre 15 Regioni e province hanno una classificazione dibasso. In leggero aumento, per la seconda settimana consecutiva, l'indice Rt in Italia, salito a 0,89 contro lo 0,85 della settimana precedente. E' quanto emerge daldella cabina di regia ministero della Salute-Iss-Regioni. Di Maio: "Il 16/5 data auspicabile per superare il coprifuoco"

Advertising

repubblica : Chiusa la torteria di Chivasso, punto di ritrovo dei negazionisti Covid - repubblica : ?? Von der Leyen: 'Aveva ragione l'Italia sull'intervento Ue sul Covid' - tigella : Gli Stati Uniti di Biden pronti a sostenere la sospensione dei brevetti sui vaccini anti-Covid. Dove sono quelli ch… - anstger : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, #VACCINAZIONI: IN CAMPANIA RAGGIUNTA QUOTA 2 MILIONI DI DOSI (7 maggio 2021) Ecco l’aggiornamento?? https://… - rokko50 : Questo articolo è significativo, non tanto per quello che dice (i vaccinati si contagiano) quanto per il fatto di c… -