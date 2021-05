Champions League, 100 partite in più: Serie A a 18 squadre? (Di venerdì 7 maggio 2021) Dal 2024 la riforma che rivoluzionerà la Champions League, i campionati nazionali iniziano a valutare ipotesi per rendere il calendario meno caotico Dopo il caos SuperLega, in Europa sembra essere tornata la calma e soprattutto si pensa al futuro di una delle competizioni più prestigiose. La Champions League dopo gli appelli durati anni, dal 2024 è pronta a cambiare sostanzialmente aspetto. Tra tre anni infatti adrà in vigore il nuovo regolamento con il quale si passerà dalle attuali 32 squadre partecipanti a 36. Inoltre non ci saranno più 8 gironi distinti ma un singolo girone, concepito come un unico campionato e ogni squadra verrà quindi sorteggiata con lo stesso numero di avversarie. Quindi per ogni club partecipante si passerà dalle 6 partite giocate garantite dell’attuale ... Leggi su zon (Di venerdì 7 maggio 2021) Dal 2024 la riforma che rivoluzionerà la, i campionati nazionali iniziano a valutare ipotesi per rendere il calendario meno caotico Dopo il caos SuperLega, in Europa sembra essere tornata la calma e soprattutto si pensa al futuro di una delle competizioni più prestigiose. Ladopo gli appelli durati anni, dal 2024 è pronta a cambiare sostanzialmente aspetto. Tra tre anni infatti adrà in vigore il nuovo regolamento con il quale si passerà dalle attuali 32partecipanti a 36. Inoltre non ci saranno più 8 gironi distinti ma un singolo girone, concepito come un unico campionato e ogni squadra verrà quindi sorteggiata con lo stesso numero di avversarie. Quindi per ogni club partecipante si passerà dalle 6giocate garantite dell’attuale ...

