Bayern Monaco, presidente Hainer: “Non effettueremo ulteriori acquisti costosi” (Di venerdì 7 maggio 2021) Dayot Upamecano e Julian Nagelsmann saranno le uniche mosse rilevanti in entrata del Bayern Monaco amministrato da Herbert Hainer, considerando le difficoltà economiche derivate dall’emergenza Coronavirus. A sostenerlo è stato lo stesso presidente del club bavarese ai microfoni della ‘Bild’, affermando l’imminente immobilità della società durante il mercato estivo, con le sole operazioni in uscita a caratterizzarlo. Di seguito le eloquenti dichiarazioni di Hainer in merito a quanto precedentemente riportato: “Non effettueremo ulteriori acquisti costosi. Abbiamo una squadra giovane e incredibilmente forte, con un enorme potenziale. Da questo punto di vista, non sono preoccupato. Le finanze del club sono state intaccate dalla mole di ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Dayot Upamecano e Julian Nagelsmann saranno le uniche mosse rilevanti in entrata delamministrato da Herbert, considerando le difficoltà economiche derivate dall’emergenza Coronavirus. A sostenerlo è stato lo stessodel club bavarese ai microfoni della ‘Bild’, affermando l’imminente immobilità della società durante il mercato estivo, con le sole operazioni in uscita a caratterizzarlo. Di seguito le eloquenti dichiarazioni diin merito a quanto precedentemente riportato: “Non. Abbiamo una squadra giovane e incredibilmente forte, con un enorme potenziale. Da questo punto di vista, non sono preoccupato. Le finanze del club sono state intaccate dalla mole di ...

Advertising

forumJuventus : La Stampa: 'Fabio Paratici verso il Bayern Monaco: il responsabile dell’area tecnica è in scadenza, come tutto il m… - Eurosport_IT : ??? FINAL FOUR ??? Missione compiuta per l'Olimpia Milano: la compagine di coach Ettore Messina batte il Bayern Mo… - Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOOOOOOOO! ?????? L'Olimpia Milano chiude la serie contro il Bayern Monaco con 34 punti di Shields e conq… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BAYERN MONACO - Il presidente: 'Nessun colpo nel mercato estivo, conti intaccati dalla pandemia' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BAYERN MONACO - Il presidente: 'Nessun colpo nel mercato estivo, conti intaccati dalla pandemia' -