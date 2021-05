ASTEROIDE in rotta TERRA. Simulazione NASA fallita. Ci colpirebbe (Di venerdì 7 maggio 2021) NASA test ASTEROIDE fallito.È già da un anno che stata dichiarata come criticità quella del possibile impatto sulla TERRA di un grosso ASTEROIDE nel futuro. Quando ciò succederà la scienza non è in grado di affermarlo, in quanto vari asteroidi hanno sfiorato il nostro Pianeta senza che gli strumenti a nostra disposizione ne abbiano percepito preventive avvisaglie. Ma alcuni sono esplosi in atmosfera in zone remote, e avevano dimensioni similari a quello esploso nei cieli di ?eljabinsk, in Russia il 15 febbraio 2013. Un anno fa c’è stata una crisi reale, dichiarano alla NASA, e gli esperti si sono riuniti per affrontare una seconda emergenza: un potenziale impatto di un ASTEROIDE. Si trattava di una Simulazione, quindi solo di un’ipotesi, ma gli esperti della ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 7 maggio 2021)testfallito.È già da un anno che stata dichiarata come criticità quella del possibile impatto sulladi un grossonel futuro. Quando ciò succederà la scienza non è in grado di affermarlo, in quanto vari asteroidi hanno sfiorato il nostro Pianeta senza che gli strumenti a nostra disposizione ne abbiano percepito preventive avvisaglie. Ma alcuni sono esplosi in atmosfera in zone remote, e avevano dimensioni similari a quello esploso nei cieli di ?eljabinsk, in Russia il 15 febbraio 2013. Un anno fa c’è stata una crisi reale, dichiarano alla, e gli esperti si sono riuniti per affrontare una seconda emergenza: un potenziale impatto di un. Si trattava di una, quindi solo di un’ipotesi, ma gli esperti della ...

Ultime Notizie dalla rete : ASTEROIDE rotta Film e asteroidi: il pericolo viene dallo spazio Negli scorsi giorni il Jet Propulsion Laboratory della NASA ha rivelato che un suo studio sulla possibilità di fermare un eventuale asteroide in rotta di collisione con il nostro pianeta non ha dato i frutti sperati. Scenario non proprio idilliaco , ammettiamolo, visto che le attuali tecnologie non sembrano sufficienti a prevenire ...

Prove tecniche di Apocalisse: La NASA ammette che in caso di asteroide non avremmo speranze ... minatori astronauti che atterrano e piazzano cariche esplosive, niente bombardamenti atomici, niente trattori gravitazionali - la verità è che se oggi venissimo a conoscenza di un asteroide in rotta ...

