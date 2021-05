Ascolti TV 6 maggio | bene i Soliti Ignoti con la star de Il Paradiso delle Signore

(Di venerdì 7 maggio 2021) Arrivano i risultati auditel Rai e Mediaset della giornata del 62021 che, specie nel Prime Time, non ha ottenuto notevoli riscontri. A parte la fiction di Rai 1 Un Passo dal Cielo, le altre reti non hanno superato i 2 milioni di spettatori. Il programma meno guardato risulta essere quello condotto da Francesca Parisella. Molto interessanti, invece, glitv dell'Access Prime Time con lo scontro trae Striscia la notizia. Tra queste due trasmissioni, ad avere la meglio è stato il programma di Amadeus che ha avuto tra i suoi '' lade Il. Prime Time: flop sonoro per Pio e Amedeo Partiamo subito segnalando la trionfale vittoria ...

Tv 62021. In prima serata su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo ha appassionato una media di 4.860.000 spettatori pari al 21,8%. Su Canale 5 Felicissima Sera Il Meglio Di con Pio e ......6sono tornati in prima serata Pio e Amedeo con le parti più esilaranti che hanno divertito il pubblico italiano. Anche questa volta avranno conquistato il primo posto sul podio degli...Giovedì 6 maggio, in prima visione assoluta sulla ABC ... spoiler : April Kepner annuncia la fine del matrimonio con Matthew La sorpresa di April Kepner nell’ascoltare le richieste del suo ex marito ...Nella serata di giovedì 6 maggio, ancora una volta, si aggiudica la serata per ascolti, la fiction di Rai Uno "Un Passo dal Cielo".