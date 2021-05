Un pesco in fiore per ricordare Sabrina e il suo coraggio | l' omaggio della Cra Pullè

Advertising

Per ricordare Sabrina, abbiamo scelto di piantare un albero diche crescerà e darà i suoi frutti. Sarà per noi un simbolo del lavoro di cura che vogliamo ogni giorno far crescere e germogliare ...... CCIAA: "Innovazione, responsabilità sociale e sviluppo sostenibile decisivi per il futuro" Riccione, CRA Pullè ricorda la dipendente Sabrina piantando uninQuesta mattina presso la CRA Pullè di Riccione si è tenuto un momento in ricordo di Sabrina, la RAA (Responsabile Attività Assistenziali) della struttura, deceduta lo scorso maggio dopo aver lottato c ...Questa mattina (giovedì 6 maggio), presso la Casa Residenza per Anziani Pullè di Riccione, si è tenuto un momento in ricordo di Sabrina, la RAA (Responsabile Attività Assistenziali) della struttura, d ...