(Di giovedì 6 maggio 2021)– Togliere l’alcol dale aggiungere acqua è l’ultima trovata diper il settore enologico già sotto attacco con la proposta di introdurre etichette allarmistiche per scoraggiarne il consumo previste nella Comunicazione sul “Piano d’azione per migliorare la salute dei cittadini europei. E’ quanto afferma lanello svelare i contenuti del documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ue in cui viene affrontata la pratica della dealcolazione parziale e totale dei vini. La proposta prevede di autorizzare nell’ambito delle pratiche enologiche l’eliminazione totale o parziale dell’alcol con la possibilità di aggiungere acqua anche nei vini a denominazione di origine. In questo modo viene permesso ancora di chiamare, un prodotto – sottolinea la ...

Advertising

Lopinionista : Ue, Coldiretti: “Ora Bruxelles vuole annacquare il vino” - ColdirettiUmbr : COLDIRETTI UMBRIA, UE: ORA BRUXELLES VUOLE ANNACQUARE IL VINO. Il presidente Agabiti: comparto da sostenere anche c… - coldiretti : Togliere l’alcol dal vino ed aggiungere acqua è l’ultima trovata di Bruxelles per il settore enologico già sotto at… - coldirettisicil : RT @Agricolae1: #Ue, @coldiretti , ora Bruxelles vuole annacquare il #vino - Agricolae1 : #Ue, @coldiretti , ora Bruxelles vuole annacquare il #vino -

Ultime Notizie dalla rete : Coldiretti Ora

... quella di San Valentino e in pura seta per celebrare la giornata della donna, toccaalla ... Continua l'impegno delle agricoltrici diche hanno spalancato le braccia a nuove alleanze con ...UE:VENETO, AMARONE FATTO CON L'ACQUA ? NO GRAZIE. ULTIMA TROVATA DI BRUXELLES: ANNACQUARE IL VINO UE:VENETO, AMARONE FATTO CON L'ACQUA ? NO GRAZIEBRUXELLES VUOLE ANNACQUARE IL VINO 6 maggio 2021 - Togliere l'alcol dal vino ed aggiungere acqua ? Ad una proposta del genere c'è solo da ...BRUXELLES - Togliere l’alcol dal vino e aggiungere acqua è l’ultima trovata di Bruxelles per il settore enologico già sotto attacco con la proposta di ...Condividiamo la gioia del Presidente Luca Zaia nel postare video sui social della transumanza tra Belluno e Treviso e poi ripresi on line dalle maggiori testate nazionali. Ci aspettiamo oraRead More..