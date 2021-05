SpaceX | buona la… quinta Atterraggio riuscito per il razzo Starship

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 6 maggio 2021) Al quinto tentativo,ha fatto atterrare il prototipo di, che dovrebbe riportare l’uomo sulla Luna. Dopo quattro test conclusi con un fallimento,ha fatto atterrare il prototipo dicompiendo un considerevole passo in avanti per quanto riguarda il ritorno dell’uomo sulla Luna e la corsa verso Marte, grande obiettivo di Elon Musk.landsin first successful fightlaunches, landsin first successful flight. https://abcn.ws/3b8zNeaPosted by ABC News on Wednesday, May 5, 2021ha fatto atterrare il prototipo diIl quinto tentativo di è concluso con un successo per ...