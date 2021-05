Serale di Amici 20, anticipazioni sabato 8 maggio: chi è a rischio eliminazione (Di giovedì 6 maggio 2021) Chi è stato eliminato nell’ottava puntata del Serale di Amici 20? Questa è la domanda che molti di voi si stanno facendo. Vi scriviamo fin da subito che queste sono le anticipazioni della registrazione di stasera che noi vedremo sabato 8 maggio 2021, proseguendo la lettura infatti, scoprirete in anticipo cosa succederà. Indi per cui vi consigliamo di interrompere la lettura qualora non vogliate sapere cosa accadrà agli allievi del talent show. L’ospite dell’ottava messa in onda del Serale di Amici di Maria De Filippi sarà Ermal Meta e poi si esibirà anche Stash, insieme ai The Kolors, per presentare il nuovo singolo in uscita in questi giorni. Prima di partire a bomba con le vere e proprie anticipazioni, vi segnaliamo che al pubblico “TIM” in ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 6 maggio 2021) Chi è stato eliminato nell’ottava puntata deldi20? Questa è la domanda che molti di voi si stanno facendo. Vi scriviamo fin da subito che queste sono ledella registrazione di stasera che noi vedremo2021, proseguendo la lettura infatti, scoprirete in anticipo cosa succederà. Indi per cui vi consigliamo di interrompere la lettura qualora non vogliate sapere cosa accadrà agli allievi del talent show. L’ospite dell’ottava messa in onda deldidi Maria De Filippi sarà Ermal Meta e poi si esibirà anche Stash, insieme ai The Kolors, per presentare il nuovo singolo in uscita in questi giorni. Prima di partire a bomba con le vere e proprie, vi segnaliamo che al pubblico “TIM” in ...

