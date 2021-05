Raffaele Renda e il triangolo amoroso con Martina e Aka7even ad Amici | “Mi ha un po’ scombussolato”

(Di giovedì 6 maggio 2021) L’ex concorrente diè stato uno dei protagonisti delle molte storie d’amore nate all’interno della scuola. La sua è stata però una situazione un po’ complicata, che l’ha portato a contendersi il cuore della ballerinaMiliddi con un altro cantante ancora in gara,. Ora che è tornato alla sua quotidianità,ripensa a quei momenti e ammette che avrebbe preferito evitarli.e ilconè stato eliminato al termine della puntata diandata in onda il 24 aprile, abbandonando per sempre la possibilità di raggiungere il ...

Solo pochi giorni fa un ex allievo della scuola più spettacolare che ci sia,, ha raccontato a Caming Soon quanto per lui la scuola di Maria De Filippi si sia rivelata un trampolino di ...Il triangolo amoroso tra Martina Miliddi , Aka7even eha ripreso a interessare nuovamente la cronaca rosa. Le vicende sentimentali dei tre protagonisti di Amici 2021 sono infatti saliti alla ribalta del gossip dopo l'evidente interesse di ...Deddy, in particolare, ha accusato Alessandro di essere stato incoerente in quanto non lo ha inserito tra i suoi finalisti. “Tu quindi sei incoerente!”, ha detto Deddy ad Alessandro, che non è riuscit ...Oggi scopriamo i finalisti…. Si torna nello studio di Amici 2021 per una nuova registrazione del serale che però sarà l’ultima di quest’anno. AMICI 2021 ED.20/ Anticipazioni puntata 5 maggio: Deddy si ...