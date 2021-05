Pattinaggio artistico: Sergei Rozanov ha tentato di lasciare la scuola di Plushenko (Di giovedì 6 maggio 2021) Fuga dall’Angels Of Plushenko. Dopo gli addii di Alena Kostornaia e di Alexandra Trusova, stelle del Pattinaggio di figura russo, sembra che il celebre allenatore Sergei Rozanov, ex collaboratore di Eteri Tutberidze, abbia tentato di lasciare la scuola dello Zar; l’indiscrezione è emersa nei giorni scorsi da alcuni media locali. Stando a quanto raccolto da Telesport, il coach avrebbe chiesto espressamente di collaborare con la CSKA, una delle accademie più importanti della Russia, ricevendo tuttavia un rifiuto categorico, confermato dal capo tecnico, Elena Buianova, in una brevissima dichiarazione rilasciata a RIA Novosti. Il fatto sarebbe accaduto a cavallo tra febbraio e marzo, proprio nel periodo in cui Alena Kostornaia, pattinatrice da lui seguita personalmente, ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) Fuga dall’Angels Of. Dopo gli addii di Alena Kostornaia e di Alexandra Trusova, stelle deldi figura russo, sembra che il celebre allenatore, ex collaboratore di Eteri Tutberidze, abbiadiladello Zar; l’indiscrezione è emersa nei giorni scorsi da alcuni media locali. Stando a quanto raccolto da Telesport, il coach avrebbe chiesto espressamente di collaborare con la CSKA, una delle accademie più importanti della Russia, ricevendo tuttavia un rifiuto categorico, confermato dal capo tecnico, Elena Buianova, in una brevissima dichiarazione rilasciata a RIA Novosti. Il fatto sarebbe accaduto a cavallo tra febbraio e marzo, proprio nel periodo in cui Alena Kostornaia, pattinatrice da lui seguita personalmente, ...

Advertising

adreameralways : RT @fisritalia: Dai pattini alla danza. L' ex azzurro del #pattinaggio @tommistanza racconta l'esperienza ad @AmiciUfficiale come ballerino… - nusspot : RT @fisritalia: Dai pattini alla danza. L' ex azzurro del #pattinaggio @tommistanza racconta l'esperienza ad @AmiciUfficiale come ballerino… - HikariLuci : RT @fisritalia: Dai pattini alla danza. L' ex azzurro del #pattinaggio @tommistanza racconta l'esperienza ad @AmiciUfficiale come ballerino… - HikariLuci : Da persona che ha fatto pattinaggio artistico e sa quanto è difficile rimettere i pattini dopo ben due anni non pos… - rollersk8er_24 : RT @fisritalia: Dai pattini alla danza. L' ex azzurro del #pattinaggio @tommistanza racconta l'esperienza ad @AmiciUfficiale come ballerino… -