Monza | mascherine contraffatte donate in beneficenza dalla Finanza

Per questa ragione, gli inquirenti hanno disposto di destinare lein beneficenza alla Croce Rossa Italiana die all'Ufficio Coordinamento Volontari Protezione Civile della Provincia ..., 6 Maggio 2021 - La Guardia di Finanza del Comando Provinciale diha donato in beneficenza 125milacontraffatte che erano state sequestrate. I militari avevano operato il sequestro delleFfp2 recanti false marcature "CE" ed aventi un ...Erano state sequestrate perchè provenienti dalla Cina e non dalla Comunità Europea come falsamente certificato ...Sono 125.000 le mascherine FFP2 senza la marchiatura CE sequestrate dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza. Risulte comunque idonee, dopo attenta perizia, ora saranno donate alla Cr ...