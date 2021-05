LIVE Berrettini-Delbonis 0-1, Masters1000 Madrid in DIRETTA: si parte! (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come vedere Berrettini-Delbonis in tv 40-15 BOTTA ALLUCINANTE DI DRITTO DI Berrettini! Che cross!! 40-0 Altro punto diretto con la battuta. 30-0 Prima sostanziosa al centro che non permette a Berrettini di rispondere. 15-0 Prova ad uscire con il rovescio lungolinea Berrettini, ma affossa in rete. 1-1. Berrettini risponde con un turno di servizio impeccabile dove lo scambio non è mai partito. 40-0 Seconda estremamente ricca di spin che salta altissima. Non controlla Delbonis. 30-0 Trova ancora una buona precisione con la prima al centro. 15-0 Prima di servizio che sbianca la riga. 0-1. Chiude il game con un ace il giocatore di Azul che pare aver approcciato particolarmente bene alla ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome vederein tv 40-15 BOTTA ALLUCINANTE DI DRITTO DI! Che cross!! 40-0 Altro punto diretto con la battuta. 30-0 Prima sostanziosa al centro che non permette adi rispondere. 15-0 Prova ad uscire con il rovescio lungolinea, ma affossa in rete. 1-1.risponde con un turno di servizio impeccabile dove lo scambio non è mai partito. 40-0 Seconda estremamente ricca di spin che salta altissima. Non controlla. 30-0 Trova ancora una buona precisione con la prima al centro. 15-0 Prima di servizio che sbianca la riga. 0-1. Chiude il game con un ace il giocatore di Azul che pare aver approcciato particolarmente bene alla ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Berrettini-Delbonis Masters1000 Madrid in DIRETTA: a breve si comincia - #Berrettini-Delbonis #Masters1000 - NedjaNav_55 : Berrettini vs Delbonis in live HD - sportface2016 : Segui il LIVE – #Berrettini-#Delbonis, #MMOPEN: RISULTATO in DIRETTA - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Berrettini - #Delbonis, ottavi di finale #AtpMadrid 2021 - zazoomblog : LIVE Berrettini-Delbonis Masters1000 Madrid in DIRETTA: prima Ruud-Tsitsipas poi l’azzurro - #Berrettini-Delbonis… -