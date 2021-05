Lidl punta di nuovo sulle scarpe | arrivano quelle realizzate con la plastica degli oceani

(Di giovedì 6 maggio 2021) Si torna a parlare delle: stavolta sono sostenibili,unicamente con la. Ricordate lemulticolor che andarono a ruba? Le buone notizie sono due: la prima è che se siete di quelli che non sono riusciti a trovare le famigerateper mari e monti, torneranno in vendita dal 10 Maggio, e la seconda è che se avete bisogno di un paio disportive green addicted,è pronta ad accontentarvi con una collezione sostenibile.Una linea pratica, che si indossa al volo, minimal ma dai colori leggeri che sanno di corse in primavera e di passeggiate d’estate, e che a giudicare dal prezzo e dal design potrebbero molto presto registrare sold ...

... deciso a fare concorrenza alle insegne tedesche dell'alimentare low - cost, Aldi e Lidl che sono ... La catena Mere ora punta a conquistare nuove quote di mercato nell'Europa dell'Est nonostante la ... Lidl ci riprova e lancia una nuova iniziativa a proprio marchio. Si tratta anche in questo caso di scarpe, ma green, a 'vocazione ecologista'. La catena di supermercati super convenienti punta infatti ... Le sneakers messe in vendita da Lidl Italia e andate sold out in poche ore, sono ritornate. O meglio, manca pochissimo: dal prossimo 10 maggio ...