La frase di Conte del 5 maggio che celebra lo scudetto

Advertising

Max_Alle : RT @pap1pap: Beh, tra Marotta e la frase sulla Juve, la lettera del capo neanche eccessivamente retorica ma chiara (e pubblicata nei tempi… - SALVATORECOSCIA : RT @Axen0s: Il vedovo di Conte lo riconosci perché mette le virgolette a una frase che nessuno ha detto (tranne lui) per poter dire che i g… - lucaisnardi : RT @AvvBiancoNero: @FBiasin pensa quanto siete coglioni a scrivere la frase di Conte del 5 maggio sulla maglia indossata tre giorni fa per… - nabu65 : RT @Axen0s: Il vedovo di Conte lo riconosci perché mette le virgolette a una frase che nessuno ha detto (tranne lui) per poter dire che i g… - nygnos : RT @pistoligno_gol: @MarcelloChirico Maggio 2021...ed ancora dobbiamo leggere Juve e Conte nella stessa frase... -

Ultime Notizie dalla rete : frase Conte

Il suo nome è infatti il contrario di ' Dracula ' dato che egli stesso rappresenta il... eating my wings to make me tame .': laiconica del protagonista. Sotto di esso vi è il nome del ...Sibillino sul futuroha ancora un contratto con l' Inter fino al 30 giugno del 2022 ma al momento qualche dubbio sul suo futuro resta. Le parti si ritroveranno al termine del campionato per ...La rifondazione del Movimento 5 Stelle da parte di Conte subisce una brusca frenata da parte della Corte d'appello di Cagliari. E poi l'allarme della viceministro al Men, Laura Castelli, sul rischio d ...L'annuncio dell'arrivo di José Mourinho alla guida della Roma , non solo fa più che felici i tifosi giallorossi, ...