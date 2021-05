La fine del ritaglio in anteprima delle immagini su Twitter rovinerà i meme (Di giovedì 6 maggio 2021) (foto: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Dopo numerose richieste degli utenti in tal senso, Twitter sta finalmente lanciando una delle funzionalità più attese sul portale: quella che permette di pubblicare immagini grandi non ritagliate automaticamente dall’Ia. L’algoritmo che decide come mostrare l’anteprima delle foto troppo grandi era stato ampiamente criticato perché preferiva mostrare i volti più chiari nelle foto. Se nella foto erano presenti un uomo bianco e uno nero, la funzione di ritaglio mostrava nell’anteprima la figura con la carnagione più chiara. Onde evitare spiacevoli inconvenienti di questo tipo, Twitter ha pensato di consentire la pubblicazione di immagini intere e non più ... Leggi su wired (Di giovedì 6 maggio 2021) (foto: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Dopo numerose richieste degli utenti in tal senso,sta finalmente lanciando unafunzionalità più attese sul portale: quella che permette di pubblicaregrandi non ritagliate automaticamente dall’Ia. L’algoritmo che decide come mostrare l’foto troppo grandi era stato ampiamente criticato perché preferiva mostrare i volti più chiari nelle foto. Se nella foto erano presenti un uomo bianco e uno nero, la funzione dimostrava nell’la figura con la carnagione più chiara. Onde evitare spiacevoli inconvenienti di questo tipo,ha pensato di consentire la pubblicazione diintere e non più ...

